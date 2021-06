Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO STANZIAMENTOBELLUNO Per pagare l'affitto, per saldare le bollette, per comprare pc e tablet per la didattica a distanza, per riempire la dispensa. Il Fondo Welfare affida al Comune di Belluno, capofila dei 46 Comuni d'ambito, una parte del tesoretto raccolto nei mesi scorsi per le famiglie in difficoltà del Bellunese. Circa 26 mila euro, da distribuire attraverso un bando. Altri 17.940 euro saranno affidati al Comune di Feltre, perché...