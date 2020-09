VERSO IL REFERENDUM

BELLUNO Franco Roccon e Manuela Zorzi, della lista Veneta Autonomia con Zaia invitano gli elettori a votare no al Referendum costituzionale, indetto per approvare o respingere la riduzione del numero dei parlamentari. Era invitato il professor Daniele Trabucco, docente esperto costituzionalista. «Girando tra la gente, durante questa campagna elettorale, molte persone dicono: «Io voto no, è giusto?» - fa notare Franco Roccon . La domanda è pertinente e io confermo il no. Io voto no perchè è questa una riforma talmente fatta coi piedi che non risolve il problema dei costi. Altrimenti si riduceva lo stipendio dei parlamentari e la cosa era già fatta. La questione è politica e posso anche capire la posizione della Lega, che ha votate per quattro volte con l'allora Governo 5 stelle e quindi dica si, ma nel segreto dell'urna, come dice Matteo Salvini, ognuno fa quello che vuole». Roccon ribadisce: «poiché noi siamo l'espressione della gente voteremo no. La posizione ufficiale la fornisce Daniele Trabucco, che è all'apice di queste riflessioni costituzionali prosegue Il candidato -. Se passa questa riforma darà in mano ai segretari di partito di decidere il bello e il cattivo tempo. Si allontanerà sempre più l'elettore dall'eletto perché sarà nominato dalle segreterie dei partiti. Il voto di preferenza in realtà impone al candidato la raccolta della propria preferenza e quindi di incontrarsi o scontrarsi con l'elettore. Lasciamo le segreterie dei partiti fuori dalla logica del nominato». Anche la candidata della lista Veneta Autonomia, Manuela Zorzi condivide il pensiero di Franco Roccon: «Chiaro che il si di pancia piace, il problema non è il numero ma la qualità degli eletti, quindi la necessità di avere una legge elettorale completamente diversa». Il professor Trabucco ha fornito tre punti per scrivere no al Referendum. Primo «Una riforma assolutamente parziale , che non tocca le criticità della nostra forma di governo, che sono il bicameralismo paritario e anche il ruolo stesso del presidente della Repubblica», spiega il costituzionalista. Secondo. La rappresentatività: «viene ampliato il rapporto tra elettori ed eletti, soprattutto al Senato e quindi ci troveremo davanti ad un eletto, che come diceva bene Togliatti, il 23 settembre 1947 in Assemblea costituente, non è più rappresentante del popolo , ma diventa un rappresentante di partito». Terzo motivo: «questa riforma, riducendo i parlamentari influisce anche sulle maggioranze. Sarà molto piu semplice ottenere, nella seconda deliberazione, nei due rami dei parlamento, la maggioranza dei 2/3 . Quindi evitare il referendum e modificare la Costituzione e scegliersi i 5 giudici della Corte Costituzionale e i membri laici del Csm». (Fe.Fa.)

