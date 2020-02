SENSIBILITÀ

BELLUNO Assistenza ai malati in hospice, elaborazione del lutto e condivisione dei percorsi di volontariato. Sono questi i temi che l'associazione Cucchini affronterà domani sera, nel terzo appuntamento di formazione, dedicato appositamente ai gruppi di auto mutuo aiuto. Lo farà con l'educatore professionale Stefano Bertoldi, tra i principali esperti del tema a livello nazionale.

Bertoldi, infatti, è attivissimo da decenni su tutto quello che riguarda il concetto di auto mutuo aiuto. Tanto da aver fondato l'associazione Ama di Trento (con una cinquantina di gruppi attivi in tutto il Trentino) e aver collaborato alla nascita di altre undici associazioni in altrettante regioni italiane.

L'idea dei gruppi Ama, compreso quello attivato da tempo dall'associazione Cucchini, è quello di avvicinare persone unite da un'esperienza comune, per condividere il proprio vissuto e confrontarsi in uno spazio di scambio e reciproco sostegno, soprattutto su ambiti che riguardano le attività di assistenza in hospice.

Bertoldi, autore del libro I gruppi di auto mutuo aiuto e la prevenzione del suicidio, porterà la propria esperienza e condividerà con i bellunesi il percorso portato avanti dall'Ama trentino.

Appuntamento aperto a tutti, domani sera alle 20, nella sede della Cucchini a Belluno, all'Hospice Casa Tua Due.

