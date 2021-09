Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VOLONTARIATOBELLUNO Torna, dopo la sospensione forzata nel 2020, il tradizionale mercatino dell'usato di Piazza del Mercato. Così il Club Inner Wheel di Belluno si ripropone alla città. In sintonia con le finalità di Inner Wheel in ambito internazionale, rivolte a dare voce al disagio femminile in tutti i suoi aspetti, il ricavato del mercatino 2021 sarà devoluto in primo luogo al Centro Antiviolenza dell'Associazione Belluno-Donna che si...