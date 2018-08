CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VOLONTARIATOBELLUNO Ecco, organizzata dal Centro Servizi per il Volontariato (Csv) e dall'Unione Montana Feltrina (Umf), un'opportunità per i giovani di tutta la provincia di Belluno. SERVIZIO CIVILE Dopo due anni torna infatti in Veneto il Servizio civile regionale. E Csv e Umf si sono fatti trovare pronti allestendo, in accordo con altri enti, ben 36 opportunità diverse per i giovani distribuite in tre ambiti diversi: cultura di montagna, protezione civile e assistenza. Ora tocca a questi ultimi cogliere l'occasione presentando la domanda...