VOLONTARIATO

BELLUNO Ha dieci anni, ma è già adulto e cammina speditamente il progetto di volontariato informatico che le Scuole in rete per un mondo di solidarietà e pace propongono anche per quest'anno in collaborazione con la Consulta Provinciale degli studenti e l'associazione Amici delle scuole in Rete. Ed è un ritorno con una serie di novità.

L'INIZIATIVA

Consolidata è la proposta che vede studenti delle scuole superiori ed universitari che mettono a disposizioni le loro competenze per insegnare ad usare computer, tablet, smartphone e cellulari a persone anziane e adulti. Un'iniziativa che lo scorso anno ha raccolto la disponibilità di oltre 60 volontari tra Belluno, Feltre e Alpago coinvolgendo circa 160 fruitori e che quest'anno si svolgerà a partire da oggi, lunedì 6 luglio, e sino alla prima metà di agosto. Ma quest'anno le Scuole in Rete hanno pensato a qualcosa di più. Vi saranno infatti due azioni a sostegno di quegli studenti della secondaria di I Grado e del primo biennio del II Grado che non sono stati in grado di seguire con successo la didattica a distanza (Dad). La prima consiste nel recupero e ringiovanimento di hardware dismessi dalle aziende che, una volta sistemati, saranno forniti agli studenti e alle famiglie che nel corso della quarantena si sono trovati in difficoltà per l'insufficienza o la mancanza degli strumenti necessari.

L'APPELLO

Il successo di questa proposta è necessariamente legato al numero di hardware che verranno donati. Ed è proprio per questo che le Scuole in Rete si rivolgono alle aziende chiedendo di valutare la possibilità di fornire hardware usati, non più adeguati alla velocità di lavoro richiesta dall'azienda, ma in buone condizioni.

IN RETE

La seconda novità è quella della peer education attraverso l'organizzazione di classi virtuali. Le Scuole in Rete chiedono ai docenti di contattare eventualmente le famiglie per valutare l'iscrizione del proprio figlio ai corsi in didattica a distanza organizzati per l'estate. Gli studenti volontari, opportunamente coordinati e seguiti da tutor dell'associazione Amici delle scuole in rete, cureranno principalmente il recupero delle competenze informatiche, fornendo però anche supporto allo studio o al recupero, anche in collegamento con i docenti interessati.

G.S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA