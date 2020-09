VOLONTARIATO

BELLUNO La provincia di Belluno ha 21 nuovi volontari di Protezione Civile provinciale. Il gruppo ha infatti concluso il corso base di preparazione domenica scorsa ed ora è a disposizione del territorio e delle sue necessità. La proposta di formazione è consistita in un corso della durata di due giorni che si è tenuto nel corso dell'ultimo fine settimana a Pieve di Cadore, nella sede del gruppo di Protezione Civile Antelao. Qui si sono dati appuntamento i ventun corsisti che fra sabato e domenica hanno assistito alle lezioni di dieci tra formatori e istruttori. Questi ultimi hanno fornito ai neo iscritti i rudimenti fondamentali per la gestione delle emergenze. Conoscenze che sono derivate non solo dai corsi a cui essi a loro volta hanno partecipato, ma anche dagli eventi che hanno visto gli uomini di diverse realtà della Protezione Civile del territorio confrontarsi con eventi diversi, spesso estremi.

I PARTECIPANTI

All'organizzazione e allo svolgimento del corso, infatti, hanno preso parte i gruppi Ana Cadore, i gruppi Antelao e Soverzene, e il Vab (Vigilanza antincendi boschivi) di Domegge di Cadore; ad essi si è aggiunto anche il nuovissimo gruppo intercomunale di Protezione Civile Dolomiti, che mette insieme elementi dei due Comuni limitrofi di San Vito e Borca di Cadore. Una due giorni particolarmente intensa ed utile alla quale, né fra le fila dei corsisti né fra quelle dei formatori, sono mancate le presenze femminili. A spiegare la filosofia, le ragioni ed il senso dell'iniziativa di formazione è stato il consigliere provinciale delegato alla Protezione Civile, Massimo Bortoluzzi, che salito per l'occasione a Pieve di Cadore ha anche portato i saluti dell'Ente Provincia: «La formazione ha detto - è fondamentale e necessaria per una corretta gestione delle emergenze, come ha ribadito anche il presidente della Repubblica Mattarella. Per questo ringrazio tutti i formatori qui presenti che da poco hanno a loro volta concluso un percorso di aggiornamento e si sono subito messi a disposizione dei nuovi volontari. Nelle fragilità del territorio il sistema di gestione delle emergenze ha infatti bisogno di figure preparate». Lo stesso consigliere provinciale ha così concluso il proprio intervento: «Ringrazio i nuovi volontari per l'impegno profuso. Il nostro territorio ha mostrato diverse fragilità negli ultimi anni, da Vaia in poi, ma non solo. Però ha saputo esprimere anche la grande forza del sistema di Protezione Civile, che può sempre contare su volontari in gamba e preparati».

