IL CASOBELLUNO Ottimi risultati anche sul fronte del contenimento dei cinghiali nel Bellunese, grazie alle strategie studiate dalla Provincia che hanno permesso di contenere i danni all'agricoltura. «Sui Colli euganei - spiega il consigliere provinciale delegato alla Caccia, Franco De Bon - hanno dovuto pagare delle persone per prender i cinghiali, qui da noi della cosa se ne stanno occupando i cacciatori in maniera volontaria». «Anche in...