VOLONTARI ALL'OPERABELLUNO Via libera alle escursioni tra Bolzano Bellunese e Tisoi: i volontari hanno rimesso in sesto i sentieri. Ci sono volute sessanta braccia forti, litri di gasolio per i decespugliatori, energia per spostare gli alberi caduti e buona volontà per resistere sotto il sole e agli assalti delle zecche. Ma alla fine la maxi squadra di cittadini volenterosi ce l'ha fatta. Ora la stagione delle camminate può ufficialmente partire. «Siamo intervenuti in cinque sentieri e li abbiamo sistemati per intero, in tutta la loro...