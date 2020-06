L'INTERROGAZIONE

BELLUNO Elisoccorso notturno in provincia: non c'è più tempo da perdere. Il consigliere Fabio Bristot Rufus, capogruppo del Gruppo misto interroga la giunta del Comune di Belluno: «A quando la nuova base a Pieve di Cadore?». Benché i sindaci da anni si schierino per chiedere a gran voce maggior considerazione, oggi raggiungere le strutture sanitarie continua ad essere un problema e la notte i soccorsi corrono solo su strada. «Inutile parlare di marciapiedi, i sindaci devono essere uniti su questo tema dichiara il consigliere -. La sospensione del servizio legato al tempo prolungato avvenuta nell'ultimo quadriennio, e da sempre esistente sin dal lontano 1988, ha di fatto soppresso la pronta disponibilità del nostro elicottero con la necessità di ricorrere agli elisoccorsi di Trento, Bolzano e Treviso negli orari non coperti dall'elisoccorso bellunese spiega amareggiato -, condizione già di per sé stessa penalizzante per tutto il territorio e forse poco nota. Mentre, dunque, Trento e Bolzano, l'intera Lombardia, il Piemonte e altre regioni da tempo hanno effettuato felici sperimentazioni ed, ora, è in piena attività l'elisoccorso notturno, nella nostra provincia è tutto incomprensibilmente fermo». Una prima sperimentazione del servizio di soccorso notturno con elicottero era partita nel 1998, poi nel 2007, durò un anno e da allora nulla è più stato avviato. «Con questo immobilismo provinciale conclude Bristot - rischiamo di rimanere una Cenerentola infreddolita. Con i Mondiali alle porte e le Olimpiadi poco più in là, ma soprattutto con le nostre comunità che ogni giorno possono aver bisogno». Da qui la richiesta forte e chiara. «Non c'è più tempo conclude -, si riparta con estrema velocità per richiedere alla Regione Veneto il servizio e le garanzie che la Centrale Operativa del 118 rimanga nella nostra provincia».

A.Tr.

