CREDITO

BELLUNO Crescono la raccolta diretta (+9,2% pari a 7,5 milioni) e quella indiretta (+11% pari a 3,2 milioni), calano i costi operativi e aumenta la copertura dei crediti deteriorati (passata dal 44% al 53%), grande vulnus del sistema bancario. La liquidità viene definita «più che adeguata» pari a 1.217 milioni. Il secondo semestre segna un utile a +17,2 milioni a fronte dei -101,5 milioni nel primo per effetto della svalutazione dell'avviamento delle rettifiche prudenziali sui crediti. La gestione operativa sale del 15 per cento pari a 113,1 milioni.

La Banca popolare dell'Alto Adige, che in provincia di Belluno conta 17 filiali, 80 collaboratori e circa 4mila azionisti, tira le somme di un 2019 definito di «crescita».

«Chiudiamo l'anno con i principali indicatori in crescita - afferma il presidente Otmar Michaele -, confermando livelli di patrimonializzazione ampiamente superiori ai minimi richiesti ed in significativa crescita, il rafforzamento dei presidi sul rischio di credito superiori agli obiettivi, la crescita dei ricavi e del risultato operativo confermano la capacità reddituale ed il posizionamento della Banca come punto di riferimento del nord-est».

Il direttore generale Johannes Schneebacher aggiune che «il rafforzamento della qualità degli attivi è stato realizzato tramite l'incremento dei presidi prudenziali sul rischio di credito e interventi mirati sullo stock di NPL, raggiungendo tassi di copertura dei deteriorati e NPL ratio ai livelli delle migliori banche del sistema».

Solidità patrimoniale. Coefficienti patrimoniali in significativa crescita e ampiamente superiori ai minimi richiesti: Core Tier 1 ratio 12,8% rispetto al 11,2% del 2018; Total Capital Ratio al 15,0% rispetto al 13,3% del 2018; Redditività sostenibile, con proventi operativi netti: in crescita nell'anno a 293,9 milioni, +4,5% rispetto ai 281,2 milioni del 2018, nonostante il contesto macroeconomico non favorevole; nel 2° semestre a 146,7 milioni.

Costi operativi: nell'esercizio in diminuzione a 180,7 milioni, -1,2% rispetto ai 182,9 milioni del 2018; nel 2° semestre a 91,4 milioni, +2,3% rispetto ai 89,4 milioni del 1° semestre.

Risultato della gestione operativa: in crescita a 113,1 milioni, +15,0% rispetto ai 98,4 milioni del 2018.

Risultato corrente al lordo delle imposte: in contrazione nell'esercizio, a fronte di accantonamenti su crediti particolarmente prudenziali, a 13,7 milioni, -73,8% rispetto ai 52,4 milioni del 2018; nel 2° semestre in crescita a 22,5 milioni, rispetto ai -8,7 milioni del 1° semestre.

Impairment del goodwill: svalutazione prudenziale integrale di 99,6 milioni di euro, con impatto solo sulle scritture contabili e nessun riflesso su cash-flow, liquidità, solidità, coefficienti patrimoniali e redditività prospettica a fronte di operazioni prevalentemente (60%) carta contro carta.

Risultato netto post impairment del goodwill: utile del 2° semestre a +17,2 milioni, rispetto ai 101,5 milioni del 1° semestre, utile d'esercizio a -84,4 milioni, rispetto ai +34,3 milioni del 2018.

