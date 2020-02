IL RICORDO

BELLUNO C'erano i ragazzi della classe Quinta dell'Istituto Calvi ieri, in prima fila in Tribunale a Belluno, per la cerimonia ai 40 anni dall'assassinio di Vittorio Bachelet. «I libri di storia non ne parlano - ha detto ai ragazzi il procuratore Paolo Luca - è troppo presto e non si è formata una memoria condivisa. La regine per cui siete qui è proprio questo, perché la memoria è fondamento di un'identità di un popolo. Tornerete ai vostri studi alla vostra vita normale ma ricordatevi questa figura, uno dei tanti che ha sacrificato la propria vita per la democrazia».

Sono passati quarant'anni da quando, il 12 febbraio del 1980 alle 11.40 Vittorio Bachelet, giurista e vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, venne assassinato dalle Brigate Rosse in un agguato all'Università la Sapienza di Roma. Ieri, come in tanti altri tribunali d'Italia su input del Minstero, c'è stata una cerimonia a palazzo di Giustizia, nell'aula al terzo piano. Ne hanno tratteggiato la figura il presidente del tribunale Antonella Coniglio, il procuratore della Repubblica, Paolo Luca, e il giovane giudice Edoardo Zantedeschi. È stato lui simbolicamente a raccontare ai ragazzi quello che accadde quel giorno. Presente anche, in rappresentanza dell'Ordine degli avvocati, il consigliere Pierangelo Conte, oltre a autorità da questore ai comandanti di carabinieri e finanza. È stato poi proiettato un video documento con le immagini e la storia dell'epoca, e ai ragazzi verrà dato anche un libro. I due assassini condannati all'ergastolo sono liberi, dopo aver scontato la loro pena. Non una sconfitta. Come doveva essere e forse voluto, è stato detto ieri, anche dagli stessi famigliari, visto che il perdono pronunciato dal figlio il giorno dei funerali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA