«Vogliamo riportare i grandi eventi di ciclismo»

Il ciclismo è una possibilità di sviluppo e di rilancio concreta per il Nevegal. Dalla tappa del giro d'Italia del 2011 con Contador davanti a Nibali e all'indimenticato Scarponi. Ai fasti del Downhill. Il passato è pieno di aneddoti e di giornate in cui i pedali e il Nevegal hanno avuto gli occhi del mondo puntati. Tra gli appassionati molti lo considerano ancora un tempio, quanto le Hawaii lo sono per il surf. Addirittura uno dei più importanti brand di pneumatici da mountainbike ha una linea che porta il nome del colle. «Un grande...