«Vogliamo ancora un Punto nascite che sia operativo»

IN CADOREPIEVE DI CADORE Nel primo giorno del nuovo anno nessun primo nato all'ospedale di Pieve di Cadore ma non per il ritardo della cicogna rispetto agli altri nosocomi bensì perché al Giovanni Paolo II non si nasce più da mesi. Chiuso il Punto nascite, mancano i professionisti per assicurarne l'attività, hanno detto dall'Usl, il servizio è solo di ambulatorio con orari d'ufficio. Tutte le donne in gravidanza vengono dirottate al San Martino di Belluno per il parto. Se durante la settimana e in orario d'ufficio arriva a Pieve una...