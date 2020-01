VIVERE IN MONTAGNA

BELLUNO «L'obiettivo è contrastare lo spopolamento e dare un futuro al nostro territorio, avviando un programma che può essere replicato anche da altre zone che come Belluno risentono delle difficoltà dell'essere montagna». È quanto afferma il presidente della Provincia, Roberto Padrin, alla vigilia degli Stati Generali della Montagna, convocati dal ministero degli affari regionali, Francesco Boccia, per domani (venerdì 31 gennaio) a Roma.

Il presidente Padrin parteciperà ai lavori degli Stati Generali non solo come presidente della Provincia di Belluno, ma anche in qualità di relatore delegato dall'Upi (l'Unione delle Province d'Italia) per le aree montane. Assieme a lui, per il territorio bellunese, interverranno anche i deputati Luca De Carlo e Roger De Menech, e il direttore di Confindustria Andrea Ferrazzi.

«È per me un'onore e una responsabilità grande poter rappresentare tutte le aree montane del nostro Paese - continua il presidente Padrin -. La montagna costituisce la gran parte del territorio nazionale, dalle Alpi agli Appennini. E quindi diventa importante questa rinnovata attenzione alle cosiddette terre alte. La montagna oggi è spesso condizione di marginalità e di spopolamento, con l'eccezione di Trento e Bolzano, realtà autonome in crescita demografica ed economica. Servono politiche forti per aiutare le aree montane a crescere e soprattutto ad avere parità di accesso ai servizi rispetto alla pianura e alle zone maggiormente urbanizzate».

Il presidente Padrin ha già segnalato questa necessità montana e bellunese al ministro Boccia, in occasione dell'incontro di dicembre in cui la Provincia di Belluno ha consegnato un report sullo spopolamento con alcune azioni chiave per risolvere il problema demografico. «Quel documento sarà sottoposto anche agli Stati Generali - conclude Roberto Padrin -. Se le azioni funzionano a Belluno, potranno essere replicate anche altrove. Vogliamo che l'attenzione verso la montagna possa conoscere la prima sperimentazione proprio nel nostro territorio».

