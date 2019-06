CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIVERE IN MONTAGNABELLUNO Equità significa ridurre il differenziale montagna. Roger De Menech non ha dubbi. Il deputato bellunese del Pd ha salutato con una serie di richieste il neo presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, Giampaolo Arachi, presente in audizione ieri mattina alla commissione bicamerale Federalismo fiscale. Il fondo annuale per i Comuni viene distribuito applicando al 50 per cento il criterio dei fabbisogni e dei costi standard, mentre per il restante è gestito in base alla spesa storica. «Credo siano...