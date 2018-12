Vita in montagna via al confronto agli Stati generali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TERRE ALTEBELLUNO Gli Stati Generali della Montagna si sono messi in moto. Con un ruolo da protagonista per Belluno. Inevitabile, visto che la provincia dolomitica è quella più montana di tutte e quella che più delle altre soffre gli effetti collaterali della montanità. Ma l'inevitabilità diventa l'occasione giusta per fare di necessità virtù. Perché Belluno potrà dire la sua sul capitolo dell'innovazione sostenibile e sullo sviluppo delle imprese in aree montane. Grazie al coordinamento della rete nazionale Confindustria per la...