BELLUNO Pedeserva si prende il posto che le spetta. La piccola frazione alle pendici del Monte Serva nutre grandi progetti per l'anno nuovo. Il 2020, infatti, nelle intenzioni del Comitato San Liberal porterà il taglio del nastro alla prima manifestazione sportiva della zona: una corsa in montagna che sarà l'occasione per ripulire i sentieri, riaprire vecchi itinerari dimenticati e coperti dalla vegetazione e far conoscere il piccolo borgo a chi non lo bazzica. Dell'idea i volontari hanno già discusso tra loro perché il lavoro da fare è tanto, la volontà è di iniziare il prima possibile e sembra che ne sia già a conoscenza anche l'assessore alle manutenzioni Biagio Giannone, con il quale i cittadini hanno avuto un incontro poco prima di Natale. Insomma, dalla pulizia delle strade e delle cunette l'azione del gruppo di volenterosi prende quota e punta a portare l'attenzione sull'abitato con una manifestazione da ripetere annualmente.

La corsa si svilupperà lungo un sentiero, ma non sarà l'unico sistemato dal Comitato. Da qui ai prossimi mesi, infatti, i cittadini tracceranno con sopralluoghi e pescando dalla memoria di chi ricorda i tracciati quando ancora erano utilizzati, una vera e propria rete sentieristica. Individuati i percorsi si passerà alla pulizia per rimuovere piante e altra vegetazione e ripristinare il tracciato laddove l'incuria e l'inutilizzo l'hanno sbiadito. Poi un grafico studierà i nuovi cartelli da sistemare ai crocevia e all'inizio delle passeggiate per segnalarle chiaramente agli escursionisti. A quel punto, al pari del Nevegal e della zona della Schiara, anche Pedeserva avrà la sua proposta per turisti e bellunesi amanti delle passeggiate. «Vogliamo iniziare presto, già in inverno, a pulire spiega Lorenzo De Pra, portavoce e coordinatore del gruppo -. Ci divideremo in squadre e ciascuno si occuperà di una porzione del territorio. Il lavoro da fare è molto e vogliamo farci trovare pronti con l'inizio della bella stagione». Il Comitato non vuole perdere ulteriore tempo, d'altra parte, perché l'idea di dotarsi di una rete di sentieri era nata già lo scorso anno ma altri lavori urgenti hanno indotto a slittarne la realizzazione. «Il circuito comprenderebbe la zona di Pedeserva prosegue De Pra -, fino alle pendici del Serva, si collegherebbe con Col di Roanza, con Pian de Staol e poi potrebbe proseguire fino a Fiammoi e a Cusighe per chi vuole camminare molto, o concludersi con un anello in piazza dell'Esempon a Sala. Una volta puliti e sistemati, i sentieri verranno inaugurati ufficialmente con una festa e un grande evento sportivo. Una corsa in montagna da rendere un appuntamento annuale per la frazione e in grado di attirare atleti da tutta la provincia e non solo. (A.Tr.)

