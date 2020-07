SANITÀ

BELLUNO Erano 12mila le visite saltate nei due mesi di emergenza Covid: ebbene dal 3 maggio, con l'inizio della Fase 2 della sanità l'Usl 1 Dolomiti ne ha riprogrammate ed eseguite già 10mila. Un dato incredibile quello dato ieri dal direttore generale, Adriano Rasi Caldogno, che ha fatto il punto dell'epidemia e del lavoro svolto in una diretta Facebook. Ad oggi attendono ancora la visita un migliaio di persone nel distretto di Belluno e altrettante a Feltre.

VERSO LA NORMALITÀ

«Siamo a buon punto nel recupero di tutto il lavoro rimasto indietro, durante il blocco di circa 2 mesi», ha detto Rasi. Il direttore ha colto l'occasione anche per scusarsi nuovamente con l'utenza per i problemi dell'intasamento del Cup, il Centro unico prenotazioni da utilizzare per prenotare una prestazione. «Ribadiamo -ha precisato - che sono state aggiunte 5 persone a occuparsi del servizio e che le linee di prenotazione sono raddoppiate. Suggeriamo agli utenti di non chiamare negli orari centrali (dalle 10 alle 12); se salta il collegamento e l'utente lascia il suo numero per essere ricontattato, non deve telefonare ulteriormente: una volta registrata la chiamata, il richiamo è garantito. Ricordiamo che i prelievi possono essere prenotati online».

L'EPIDEMIA

Ha poi spiegato la situazione del contagio in provincia con numeri alla mano. «I soggetti positivi nel territorio della nostra azienda - ha detto ieri Rasi Caldogno - sono a stamattina 16, le persone ricoverate 3, le persone in sorveglianza attiva 219. Un numero significativo, ricordo che il 4 aprile avevamo raggiunto il numero di 1400 persone in isolamento. Di questi 219 ben 100 sono in quarantena perché rientrati da paesi extra Schengen». Ecco nel dettaglio la provenienza di queste 100 persone: 23 dall'Albania; 10 dall'Ucraina; 6 dalla Macedonia e altrettante dal Marocco e dalla Serbia; 5 dalla Moldavia, così come dalla Cina; 4 dal Brasile e altrettante dal Mozambico e dagli Stati Uniti; 2 da Austrialia, Bosnia ed Erzegovina, Egitto, Etiopia, Cameroon, Repubblica Domenicana; una persona da Argentina, Belgio, Canada, Cile, Costa d'Avorio, Filippine, Liberia, Perù, Russia, Senegal, Singapone, Thailandia, Tunisia. «Sul fronte focolai -ha concluso -, al momento in provincia la situazione è sotto controllo. Il focolaio innescato a fine giugno a Feltre (quello legato ai dipendenti Eurobrico) è in esaurimento: i 9 soggetti positivi sono scesi a 4 e il loro stato di salute non desta preoccupazione. C'è poi il focolaio in comune di Cesiomaggiore, connesso alla badante rientrata dall'estero, per cui rimangono positive 3 persone; sempre 3 sono positivi, e ricoverati, i soggetti legati al caso dell'anziana del Kosovo». «Il tema dell'ingresso da paesi esteri ha sollevato notevole interesse, anche al nostro numero aziendale dedicato, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20, che risponde allo 0437 514343», ha concluso il dg, che ha voluto ricordare quali sono le regole per l'arrivo da paesi esteri. Dai paesi Schengen nessun problema, dalle mete extra è obbligatoria l'autodenuncia e la quarantena di 14 giorni.

