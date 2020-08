L'INIZIATIVA

BELLUNO La visita guidata con degustazione e il concorso fotografico Belluno. Un agosto di eventi nell'antico borgo di Belluno. Il gruppo di commercianti tra porta Dojona e via Mezzaterra, riuniti nella pagina Facebook L'Antico Borgo ti fa la spesa, non si ferma nemmeno in agosto. Per portare bellunesi e turisti a passeggiare in centro storico le varie attività hanno messo a punto due eventi, pensati per guidare alla scoperta di scorci e angoli suggestivi del Borgo, per stuzzicare la curiosità su botteghe e prodotti golosi. In un'estate sicuramente diversa dalle altre, dove in città manca il via vai di turisti stranieri, l'iniziativa vuole rivolgersi anche agli stessi abitanti del capoluogo, perché provino per qualche ora l'esperienza di essere turisti nella propria città.

IL PROGRAMMA

Si parte sabato alle 17 con I sapori dell'Antico Borgo, una visita guidata con degustazione. A guidare i partecipanti sarà la guida turistica Marta Azzalini che accompagnerà lungo un percorso che si snoderà tra le vie e le piazzette del Borgo, con tappa nelle botteghe per un cicchetto. Le fermate saranno 8: al Panificio Casol, al banco di frutta e verdura Nenci, alla Trattoria il Moretto, da Menazza, al Panificio Vecchio Forno, all'Artenoteca, alla Macelleria Segat e a La Cocotte Torteria e Scuola di cucina. Ogni commerciante allestirà un tavolo con l'angolo degustazione all'esterno del proprio negozio, spiegherà il prodotto e ci sarà la possibilità di entrare ad acquistare. Al termine della passeggiata a tutti verrà consegnato un piccolo presente. «È un'occasione che unisce cultura, storia, curiosità e tradizioni di Belluno spiega Azzalini ai migliori prodotti bellunesi. È aperto ai turisti, ma anche agli stessi bellunesi per vivere la propria città in modo insolito, da visitatore». Costo di partecipazione 20 euro. Inizio alle 17. Per iscrizioni: 348.2791289. In caso di pioggia verrà spostato a data da destinarsi.

IL CONCORSO

L'altra proposta è un concorso fotografico. Un modo, anche questo, per portare le persone a passeggiare in centro. Per partecipare basterà scattare una foto fuori o dentro una delle botteghe del Borgo e inviarla, insieme al regolamento sottoscritto scaricabile dalla pagina Facebook L'Antico Borgo ti fa la spesa, a atrcomunicazione@gmail.com. Il termine per l'invio è il 23 agosto. Al vincitore andrà un cesto di prodotti dell'Antico Borgo ti fa la spesa. Il gruppo di ristoratori, commercianti e artigiani che formano questa cordata, già durante l'apice del confinamento da Coronavirus si sono distinti per essersi fatti parte attiva aiutando chi stava peggio. Sono statidistribuiti, infatti, 480 pasti a chi ne aveva bisogno, durante il periodo di quarantena. I due titolari della trattoria Il Moretto di Belluno hanno avuto l'intuizione. Altri del L'Antico Borgo ti fa la spesa poi, li hanno sostenuti, chi garantendo il pane, chi la frutta e la verdura.

Fe.Fa.

