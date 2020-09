IL CONTAGIO

BELLUNO È il Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 1 Dolomiti protagonista di due notizie che arrivano dal mondo Covid ed interessano il mondo della scuola e la Casa di Riposo Gaggia Lante di Belluno. Per gli insegnanti e per tutti coloro che operano nella scuola è stata decisa una seduta di recupero di test sierologici, in particolare per il personale precario, cioè quello nominato come supplente in queste ultime settimane. E l'appuntamento è stato fissato per mercoledì 30 settembre. La notizia arriva appunto dall'Ulss che, in ottemperanza con le indicazioni nazionali e regionali, ieri ha comunicato che gli insegnanti e il personale delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, che non hanno ancora effettuato il test di screening sierologico, mercoledì prossimo possono rivolgersi al drive-in allestito all'Ospedale San Martino di Belluno.

GLI ORARI

Il personale che si è già prenotato potrà accedervi dalle 13,30 alle 16; mentre nell'ora successiva (dalle 16 alle 17) l'accesso è libero, cioè vi si potrà sottoporre anche senza prenotazione. Il luogo per il drive-in è nei pressi di Casa Tua Due ed è riconoscibile dalla tenda blu. I test, che si sarebbero dovuti concludere una settimana prima dell'inizio delle lezioni, cioè il 7 settembre, invece si erano prolungati sino a giovedì 10. Fino a quella data il numero complessivo di Dirigente Scolastici, insegnanti e personale Ata che avevano aderito al programma di screening effettuando il test nelle sessioni organizzate dal Dipartimento di Prevenzione o dai Medici di Medicina Generale aderenti all'iniziativa erano stati 2.153. E su questa platea erano risultate positive al test sierologico 16 persone, pari allo 0,6% del totale. Nessuno di questi poi era risultato positivo al tampone. Dalla Regione erano arrivati 4.700 dosi di test e quindi il Dipartimento di Prevenzione, d'accordo con l'Ufficio Scolastico Provinciale, ha organizzato una ulteriore seduta di test per dare la possibilità di aderire allo screening anche al personale da poco nominato.

IN CASA DI RIPOSO

Novità, si diceva, anche dalla Ser.Sa, la casa di riposo ospite della Gaggia Lante. Con un videomessaggio infatti il direttore Paolo Piazza ha annunciato che dalla giornata di lunedì la struttura riaprirà i cancelli per le visite dei familiari. «È un fatto di speranza e consapevolezza ha spiegato perché il Covid c'è ancora, ma con comportamenti adeguati lo possiamo controllare». Lo stesso Piazza ha confermato che due operatori che lavorano con gli anziani sono ancra a casa perché permangono positivi. Una notizia ampiamente compensata da quella che all'interno della Gaggia Lante tutti gli anziani e tutti gli operatori sono invece negativi. Solo uno dei 212 tamponi fatti deve ancora essere refertato, ma siccome tutti gli altri sono, appunto, risultati negativi, la direzione della struttura, in accordo con il Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 1 ha così deciso di riaprire, da lunedì 28 settembre, la possibilità delle viste ai familiari degli ospiti. Nel frattempo continueranno le verifiche con i tamponi, ma solo agli operatori, per evitare di sottoporre gli ospiti al fastidio di questa operazione.

