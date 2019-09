CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIOLENZA IN FAMIGLIABELLUNO Nonostante la sua compagna fosse in stato di gravidanza la insultava dandole della bugiarda, della tr..., della putt..., malata, scema e imbranata e tormentandola con continue scenate di morbosa gelosia, arrivando anche a dirle ti metto a testa in giù e ti do fuoco o addirittura mettendole una mano sul volto per spingerla lontano o intimidirla. E infine disinteressandosi della figlia neonata, rendendo a quel punto la convivenza «intollerabile e penosa». Per queste ragioni la donna, assistita e consigliata...