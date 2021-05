Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INIZIATIVABELLUNO I dati sulla violenza di genere crescono di anno in anno e rappresentano una vera piaga in provincia: con il progetto Questo non è amore, concluso con la pubblicazione presentata ieri L'amore è un'altra cosa, l'educazione per contrastare il fenomeno parte dai banchi di scuola, nell'ora di educazione civica. Lo ha spiegato ieri Mauro De Lazzer, il dirigente scolastico dell'Istituto Catullo, che ha visto due classi del...