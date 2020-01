Vincoli: consiglio provinciale in trasferta a Santo Stefano

IL SEGNALE

BELLUNO Una provincia unita contro i vincoli ambientali imposti dalla Soprintendenza sul Comelico, che farebbero morire la montagna. Per questo motivo il consiglio provinciale trasloca e si terrà, in via straordinaria, a Santo Stefano di Cadore, nelle sale dell'Unione Montana. All'ordine del giorno la bozza di delibera con ricorso al Tar. L'appuntamento è per martedì 14 gennaio alle 11.30.

IL PRESIDENTE

«Abbiamo scelto di celebrare un consiglio provinciale in Comelico come segno di vicinanza alle comunità comeliane e auronzane - spiega il presidente della Provincia, Roberto Padrin -. Quei territori non sono periferia della nostra provincia, ma centri nevralgici di quella montagna, di quelle terre alte che oggi pagano più di altre zone lo spopolamento in atto nel Bellunese. Vogliamo pertanto essere vicini alle popolazioni, con un segno semplice, ma tangibile: una presa di posizione contro i vincoli paesaggistici». La seduta straordinaria del consiglio, infatti, avrà come unico punto proprio la delibera di un ordine del giorno che impegna il presidente della Provincia a coordinare le azioni che porteranno al ricorso al Tar contro la dichiarazione di notevole interesse paesaggistico delle aree del Comelico e del Comune di Auronzo. «È quello che ci chiedono le comunità del territorio - conclude il presidente Padrin -. La delibera sarà poi proposta a tutte le amministrazioni comunali del Bellunese. Dobbiamo far vedere che la nostra provincia è unita. Stiamo lavorando per fare in modo che la seduta del 14 gennaio sia congiunta con quella dei consigli comunali dei Comuni coinvolti nella questione dei vincoli».

LA POLEMICA

Intanto ieri la Fondazione Montagna Europa interviene dopo le parole dell'assessore Gianpaolo Bottacin. «Se fosse già operante il piano paesistico - dice il referente Arnaldo Colleselli - avrebbe impedito l'autonoma recente iniziativa unilaterale della Sovrintendenza. Ci siamo limitati ad osservare il ritardo della Regione nel portare ad approvazione questo essenziale strumento territoriale. Ora comunque è essenziale evitare polemiche e trovare una via per creare le condizioni di un appropriato piano paesistico condiviso anche dalle comunità locali. Prendiamo infine atto con piacere dell'intenzione della Regione di muoversi, in tema di autonomia differenziata, «insieme alla Provincia di Belluno», che ha portato avanti il referendum provinciale consultivo del 22 ottobre 2017»

