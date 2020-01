MONTAGNA VINCOLATA

COMELICO La Soprintendenza di Venezia è come i la spada di Damocle per il territorio del Comelico, sia per il decreto dei vincoli, che già stanno creando problemi a chi voglia realizzare nuove costruzioni o modifiche in quelle esistenti, sia per il Comune di Comelico Superiore per il collegamento sciistico con la Pusteria. Molti geometri e architetti del territorio segnalano la bocciatura da parte della Soprintendenza di progetti di modifiche sulle facciate di edifici esistenti, come l'apertura di finestre, costruzione di poggioli e altri interventi che prima dei vincoli necessitavano solo di una segnalazione all'ufficio tecnico del Comune. E sono già decine le opere bocciate.

LA BUROCRAZIA

Un aggravio di tempo e denaro per chi abbia necessità di intervenire sugli edifici esistenti e un interrogativo incerto su nuove costruzioni anche in aree che i piani regolatori prevedono come edificabili, ma che il decreto sui vincoli rinvia sempre al parere della Soprintendenza. L'auspicio di amministratori e cittadini è che i ricorsi al Tar e quello alla Corte Costituzionale della Regione Veneto possano bocciare il decreto firmato nel dicembre scorso dal ministro Dario Franceschini.

IL CAROSELLO

E per il collegamento sciistico tra Padola e Monte Croce la primavera porterà buone nuove? Il Comune di Comelico Superiore ha inviato alla Soprintendenza di Venezia la variante urbanistica definitiva, quella che è stata valutata in accordo con i tecnici del Ministero dei Beni ambientali e culturali nei mesi estivi dello scorso anno e sulla quale c'è stato una intesa quasi unanime. Perciò per il sindaco Marco Staunovo Polacco ci sarebbero prospettive positive sulla sua approvazione. «Per quanto riguarda la nostra competenza -dice- abbiamo compiuto il penultimo passo di questo tormentato cammino. L'ultimo passo sarà la stesura del progetto, anche questo da concordare insieme alla Soprintendenza, e quindi arrivare alla definitiva approvazione ed all'avvio delle opere che porteranno al collegamento tra Valgrande e Passo Monte Croce».

LA VARIANTE

La nomina del nuovo Soprintendente a Venezia non dovrebbe cambiare in alcun modo le valutazioni sul lavoro portato avanti tra i tecnici nominati dal Comune di Comelico Superiore e quelli del Ministero. «Ma saremo disponibili a incontrare il dottor Fabrizio Magani -ribadisce il sindaco- per sentire il suo parere sulla variante e sottoporgli i risultati che hanno visto concordare i nostri tecnici sul novanta per cento degli interventi da realizzare. Non credo che le differenze di valutazione sul restante dieci per cento possano inficiare tutto il resto». E quel «resto del dieci per cento» è soprattutto il nodo del cucuzzolo di Collesei, dove dovrebbe essere posta la stazione di arrivo degli impianti di risalita da Valgrande verso passo Monte Croce. «Abbiamo esposto la nostra disponibilità a rendere meno visibile la stazione -afferma il sindaco- realizzando strutture interrate, che saranno poi elaborate in fase di progetto esecutivo e ci auguriamo che sia compresa la nostra volontà di rispetto del paesaggio». Nei prossimi mesi dovrebbe arrivare da Venezia la risposta alla variante approvata dal Consiglio comunale di Comelico Superiore e i cittadini si aspettano un sì che venga incontro alla volontà più volte segnalata in varie manifestazioni pubbliche.

Lucio Eicher Clere

