Vinti a Feltre 40mila euro al 10eLotto. La fortuna, a distanza di cinque mesi, torna a bussare alle porte della città, regalando una bella cifra al fortunato vincitore che giovedì, con una puntata di soli quattro euro, è riuscito a portarsene a casa 40mila. Insomma, un bel regalo di Natale che potrà tenersi tutto per sé, permettendogli magari di passare delle festività economicamente più serene, oppure condividere che le persone a cui vuole più bene. A dare notizia di questa vincita è stata Agipronews, l'agenzia di stampa che si occupa del mondo dei giochi. Ha comunicato che «un fortunato giocatore di Feltre ha centrato un 9 da 40mila euro con una puntata da 4 euro su un'estrazione frequente. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito quasi 22,8 milioni in tutta Italia, per un totale di oltre 4 miliardi dall'inizio dell'anno».

Il premio massimo al 10 e lotto è di 5 milioni di euro, sfuggito solo per un numero al feltrino. In quel caso sarebbe stata una vittoria che avrebbe eguagliato quella centrata quest'estate da una fortunata 60enne che abita in città. A fine luglio, al Buffet della stazione di Feltre, una 60enne cliente abituale del bar grattò un biglietto del Miliardario maxi vincendo la cifra record di cinque milioni di euro, la cifra massima che può essere vinta con questo tipo di gratta e vinci. La cliente del bar aveva acquistato tre tagliandi spendendo 60 euro. Quando scoprì quello vincente restò incredula, chiedendo conferma al ricevitore dell'effettiva vincita. Al personale della stazione la vincitrice non ha riferito molto, solo che con la vincita sperava di cambiare la macchina, aiutare tutta la sua famiglia e fare della beneficenza. Non si si è mai scoperta la sua identità. (E.S.)

