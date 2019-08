Villaga trail: oggi di corsa con l'Enal tra i boschi devastati da Vaia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FELTRE(e.s.) Villaga Trail, oggi si corre sui luoghi colpiti da Vaia. Si svolgerà oggi la 6^ edizione del Villaga Trail Corsa del Gal organizzato dall'Enal Sport Villaga nell'ambito della tradizionale festa di San Fermo, patrono della frazione. Una sfida che si annuncia impegnativa nel tracciato principale da 9 chilometri, mentre quello da 4 chilometri, non competitivo, è indicato per tutti. I percorsi si snodano lungo le stradine e i sentieri di Villaga, alle pendici del Monte Tomatico, dove i tratti in pendenza adatti ai trail non mancano...