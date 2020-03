Anche nella casa soggiorno Villa don Gino Ceccon di Santa Croce del Lago si affronta l'emergenza sanitaria da Coronavirus. La Casa, struttura gestita dalla parrocchia di Santa Lucia di Piave (TV), ospita 55 anziani fra autosufficienti e non autosufficienti. Alcuni di loro nelle scorse settimane hanno manifestato sintomi compatibili con il Covid-19. Giovedì è stato eseguito il tampone su 12 residenti ospiti e al momento 3 sono risultati positivi. Al contempo anche i dipendenti, che sono 45, sono stati sottoposti a tampone e 8 di loro sono risultati positivi e asintomatici. «Gli anziani positivi non sono in condizioni critiche riferisce il direttore della struttura Marco Sossai Al momento stanno bene. Già nelle settimane scorse, quando hanno manifestato i primi sintomi, sono stati posti in isolamento». Il primo piano della casa (strutturata su quattro piani e due mansarde), che conta venti posti letto, è stato adibito all'isolamento. La situazione è ancora in progressione, non sono infatti arrivati tutti i risultati dei tamponi. Nel pomeriggio la Casa Soggiorno ha provveduto ad informare le famiglie di tutti gli ospiti. «La struttura sta adottando tutti i protocolli per lavorare in sicurezza assicura il direttore sia per la tutela della salute dei dipendenti che di quella degli ospiti attraverso l'utilizzo degli appositi dispositivi individuali, che stanno comunque già utilizzando da alcune settimane».

