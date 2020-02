LA SQUADRA

BELLUNO C'è un tandem bellunese nella giunta degli industriali del Veneto. A trovare posto Vittorio Zollet, che avrà la delega all'Ecological Flow (Deflusso ecologico), e Gianluca Vigne che si occuperà di organizzare la formazione tecnica superiore. Con la condivisione e l'approvazione definitiva in Consiglio di Presidenza, è stato deliberato il nuovo impianto organizzativo di Confindustria Veneto, che dà vita alla squadra del presidente Enrico Carraro.

Sono stati confermati i principali coordinamenti settoriali mentre si è proceduto, in sostituzione del classico modello della delega, alla definizione di un nuovo format: quello dei progetti strategici. «La filosofia - spiegano gli Industriali - è di lavorare su alcuni temi strategici, finalizzati ad obiettivi misurabili e con un orizzonte temporale definito (quello di febbraio 2021, termine del mandato dell'attuale presidenza). Ciascun progetto strategico è in capo ad un Advisor, che ne gestirà le attività e lo sviluppo».

A spiegare il cambio di strategia lo stesso Presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro: «Ho proposto, sempre nell'ottica dell'unitarietà, questo nuovo modello organizzativo a tutte le Associazioni Territoriali. Insieme abbiamo condiviso da un lato la necessità di mantenere l'attività dei gruppi settoriali in grado di raccogliere e convogliare le istanze della nostra base associativa verso le istituzioni e gli stakeholder regionali; dall'altro di dare una impronta più target oriented ad alcune tematiche trasversali, oggi fondamentali come leva di sviluppo, al fine di raggiungere più velocemente obiettivi concreti».

