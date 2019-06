Vigili: ecco quanto valgono

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DATOBELLUNO Il fascino della divisa non è per tutti. Belluno ad esempio non ce l'ha. Il capoluogo spende pochissimo per la polizia municipale. Molto meno rispetto a tutte le altre capitali del Veneto. E molto meno anche rispetto ai piccoli Comuni della regione. Basta questo per spiegare alcune anomalie del servizio tra le vie del centro? Con ogni probabilità no. Però il dato può essere lo stesso significativo.LA CLASSIFICAA fare i conti in tasca a Palazzo Rosso (come a tutti gli altri municipi d'Italia) è Openpolis. Il portale svolge...