VIGILI DEL FUOCO

BELLUNO Dopo tre anni di servizio a Belluno se ne va l'attuale comandante in carica dei vigili del fuoco, l'ingegnere Girolamo Fiandra Bentivoglio. È stato promosso dirigente superiore e dal 29 giugno prossimo, come spiegato dal referente stampa dei pompieri, assumerà l'incarico di comandante di Sassari. Non si conosce ancora il nome del suo successore a Belluno. «Prossimamente - si legge nella nota inviata dai vigili del fuoco - sarà reso noto dal dipartimento il nuovo dirigente del Comando».

Girolamo Fiandra Bentivoglio, 52 anni, resterà per sempre il comandante di Vaia. A lui in quel 29 ottobre 2018, appena arrivato in città da un anno, è toccato far fronte a quel ciclone che sconvolse la provincia. In quei venti giorni il comandante, con i suoi uomini, portarono a termine 3500 interventi. «Solitamente, è il numero che il Comando di Belluno realizza in un anno», aveva spiegato il comandante. Qualche mese dopo ricevette nelle sue mani il premio Bontà, assegnato dalla Sezione di Belluno dei cavalieri dell'Unci ai vigili del fuoco. Targa e pergamena sono custodite nella sede del Comando provinciale. In quella cerimonia vennero proiettate le immagini di un filmato del Comando provinciale dei Vigili del fuoco sulla loro opera a fine ottobre 2018: 3.600 interventi, oltre 200 prosciugamenti, circa 600 tagli di piante, oltre 150 operazioni su frane e smottamenti, oltre 300 coperture di tetti.

Girolamo Fiandra Bentivoglio a Belluno arrivò da Rovigo: nel Polesine era rimasto 6 anni. Prima ancora era a Venezia, dove ha ricoperto vari incarichi tra i quali Responsabile dell'Area Prevenzione e Sicurezza del Territorio e vice Comandante per un biennio. Ora andrà a Sassari con un bagaglio di esperienza unica come quella dei giorni di Vaia.

