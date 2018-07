«Vicini o lontani, con l'Abm mai soli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ARSIÉEmigranti di ieri e di oggi uniti in un simbolico abbraccio a Mellame. La frazione arsedese ha accolto l'annuale festa dei Bellunesi nel mondo, abbinando all'evento il 50° anniversario del monumento alla Madonna dell'emigrante, il primo sorto in provincia, il 1° giugno 1968, a ricordo del fenomeno che tanto e per lunghi anni ha caratterizzato l'intero Bellunese.IN PAESELa prima parte della giornata si è svolta nella chiesa parrocchiale di San Martino, nel centro del paese, mentre la seconda sul colle del Castellir che domina la...