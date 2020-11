FELTRE

Al via l'asfaltatura della rotatoria lungo viale Monte Grappa. Proseguono a ritmo serrato, secondo il programma stilato, i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione legate al complesso dell'Altanon e riguardanti, al momento, viale Monte Grappa alta e la zona della stazione di Feltre. Complice anche il tempo finora favorevole infatti, la ditta ha potuto lavorare senza mai fermarsi, e questo ha dato sicuramente un'accelerata al cantiere. Attualmente al centro dei lavori è viale Monte Grappa alta dove sono in progetto i percorsi ciclopedonali e il rifacimento dell'asfalto. Nei primi giorni di questa settimana è in programma l'asfaltatura della rotatoria di fronte all'istituto Canossiano che la ditta riuscirà ad effettuare probabilmente senza dover ricorrere a chiusure del traffico, ma solamente con l'utilizzo di movieri nelle ore di minor flusso, in modo da arrecare il minor disagio possibile agli automobilisti. A seguito dell'asfaltatura di questa strada sarà quindi possibile entrare nel parcheggio della scuola dall'accesso sulla rotatoria uscendo sempre da nord (lato Lidl); l'accesso da sud sarà fruibile solo una volta terminati i lavori sul piazzale della stazione. Asfaltata la rotatoria, che diventa così definitiva, i lavori si concentreranno su viale Monte Grappa per il completamento delle opere previste, ossia marciapiede e muretti di delimitazione. Per quanto riguarda il piazzale della stazione, che verrà completamente ridisegnato, non è al momento possibile realizzare i parcheggi a ridosso della ferrovia, poiché l'area è impegnata da Rfi per la realizzazione di alcuni interventi nell'area dei binari, che saranno completati appena possibile.

E.S.

© riproduzione riservata

