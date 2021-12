PRO LOCO

BELLUNO Ritorna la rassegna Boschi a Natale e la risposta delle Pro Loco Bellunesi non si fa attendere. Si tratta dell'evento dedicato alla scoperta di aree naturali e zone boschive di tutto il territorio veneto, promosso da Unpli Veneto e Regione del Veneto. Gli eventi bellunesi si svolgeranno tutti domenica 12 dicembre mentre, nel complesso, le passeggiate toccheranno sei province e 24 luoghi che spiccano per paesaggi e bellezze naturalistiche. Così l'Unpli Veneto: «Dopo il crescente successo ottenuto nel corso degli anni, Boschi a Natale rilancia l'iniziativa con dieci percorsi in più rispetto al 2020, diventando un momento ancora più coinvolgente e rivolto a tutte le famiglie. L'evento è inserito nel progetto Veneto in Vetrina che ha l'obiettivo di promuovere e valorizzare i prodotti a marchio del Veneto, coniugandoli con la scoperta della natura e del territorio stesso».

Gli eventi di Belluno: Perarolo di Cadore propone una passeggiata Tra i boschi del Centro Cadore con partenza alle 9.30 (ritrovo in piazza Boni a Caralte) e una formula di difficoltà media per la durata di 4 ore. Auronzo propone invece una facile passeggiata di 1 ora e trenta al Lago di Santa Caterina, con partenza alle 10 (ritrovo in piazzale lago in via Zardus 35). Limana accoglierà i partecipanti tra Boschi e Malghe a Valmorel, un facile itinerario di 2 ore e trenta circa tra le 9.30 e le 14 (ritrovo in piazza a Valmorel). Sospirolo accoglie un itinerario tra le Masiere e Sass Muss di 2 ore circa con partenza alle 10 (ritrovo in località Gron/Ai Fant 146). Valle di Cadore sceglie sempre itinerario semplice e 2 ore di marcia tra i boschi locali con partenza alle 10 (ritrovo in via della Stazione 6 a Venas). Per tutte le tappe servono scarponcini da montagna e un abbigliamento adeguato anche a possibili nevicate. Tutte le proposte sono adatte alle famiglie. La quota di partecipazione è di 5 euro per gli adulti e gratis per i bambini sotto i 12 anni. Le visite prevedono un numero ristretto e si svolgeranno nel rispetto della normativa anti-Covid vigente. Prenotazione obbligatoria entro il 9 dicembre dal sito www.unpliveneto.it. Per ulteriori informazioni chiamare la segreteria regionale dell'Unpli al 334 293 6833.

