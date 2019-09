Viaggiare sicuri: 224 controlli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il Network Europeo delle Polizie Stradali TISPOL ha predisposto nel periodo dal 26-29 luglio e 23-26 agosto 2019 l'effettuazione della campagna europea congiunta denominata viaggiare sicuri. Lo scopo della campagna viaggiare sicuri , effettuata nel periodo dal 26 al 29 luglio e dal 23 al 26 agosto 2019, è stata quella di operare un'intensificazione dei controlli, effettuati dalle Polizie Stradali di tutta Europa.La Sezione Polizia Stradale di Belluno, anche in questa circostanza, ha partecipato all'Operazione, come ha spiegato in un...