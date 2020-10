VIABILITA' URBANA

BELLUNO «Anche via Michele Cappellari a Fisterre merita attenzione: è molto frequentata dai bellunesi. Punti luce nella vegetazione, opere incomplete da anni con reti a vista e il percorso naturalistico va ripulito». La sollecitazione indirizzata all'Amministrazione Massaro arriva, ancora una volta, da Francesco Pingitore, consigliere eletto nelle file del Patto Belluno Dolomiti. L'assessore ai Lavori Pubblici, Biagio Giannone rassicura di avere già segnalato agli uffici competenti la situazione. Giannone rciorda come «la recinzione dove si vede la rete arancione da lavori in corso è solida e che presto i tecnici interverranno sui punti luce, tagliando la vegetazione che è cresciuta attorno». Ci riferiamo alla strada che collega la parte bassa di Mussoi (zona canile sanitario) con Cavarzano (vicino alla casa di riposo) e si snoda, tortuosa, nella ristretta valle del torrente Ardo, attraversato da un antico ponte romano. Via Cappellari è stretta e formata da alcuni tornanti, eppure è sempre stata molto utilizzata, non solo dai residenti dei due quartieri collegati, ma anche da chi cerca di evitare la Veneggia e il ponte degli Alpini nell'asse est-ovest della città. Vista la sua strettezza essa è percorribile da Mussoi a Cavarzano da mezzanotte a mezzogiorno, mentre dalle 12 alle 24 solo in senso contrario. «Da otto anni si vede quella rete arancione, che segnala il pericolo fa notare in una foto Pingitore -. Scendevano calcinacci, bisognava sistemare quel muretto e da otto anni quest'amministrazione è ferma e non ha trovato il tempo né le risorse per sistemarlo e la rete è ancora li». Ma c'è dell'altro. La vegetazione è cresciuta, di anno in anno, sempre più copiosa tanto che nel piazzale che insiste vicino al canile della Uls i punti luce sono praticamente fagocitati dai rami e dalle foglie di alcuni alberi. «Chiedo che si intervenga quanto prima», dice Pingitore. Un'ulteriore segnalazione, ma in chiave turistica Francesco Pingitore la dedica al percorso naturalistico lungo l'Ardo. Scendendo dalla strada che arriva da Tisoi o da Bolzano Bellunese, e che si dirige, poi, verso il capoluogo si incontra la località di Fisterre da cui partiva una lunga roggia. Questo canale artificiale correva parallelo all'Ardo e dava forza alle molte ruote idrauliche dei numerosi mulini, segherie, folli per la lavorazione della lana, concerie, magli, fucine e officine meccaniche che erano presenti fino agli anni Sessanta del XX secolo in questa zona e che ancora oggi si possono in parte vedere percorrendo il sentiero lungo il torrente fino a Borgo Prà e Borgo Piave dove il torrente incontra il Piave. Bene, lungo l'Ardo, esiste un percorso, che negli anni è stato riqualificato, «ci sono cartelli con spiegazioni e insegne, peccato che degli incivili ci hanno scritto sopra con le bombolette. Sarebbe da ripulire le targhe», chiude Pingitore. (Fe.Fa.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA