VIABILITÀDUE VIE CHIUSEAL TRAFFICO(dt) Per consentire il ritrovo e la partenza delle auto d'epoca che partecipano al 23esmio Historic a Quota 1000, domani, 29 settembre, via Garibaldi sarà chiusa al traffico dalle 7.30 alle 9. Durante la manifestazione dovrà essere comunque garantito il transito ai vicoli di soccorso ed emergenza. Sempre domani, dalle 19 alle 21, sarà interdetta la circolazione veicolare anche in via Andrea Alpago, nel tratto di strada compreso tra l'ingresso dell'asilo don Mario Pasa e l'intersezione con Urbano Bolzano....