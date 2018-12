CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIABILITA' CITTADINABELLUNO Alla fine, è arrivata. Proroga fino al 2024 per il Ponte Bailey. In zona Cesarini fa tirare un sospiro di sollievo all'amministrazione Massaro la concessione da parte del Genio Civile regionale del via libera al mantenimento del manufatto lì, al suo posto, sul fiume Piave fino al 31 dicembre 2024. La scadenza sarebbe stato a giorni. La notte di San Silvestro, tra fuochi d'artificio e spumante, avrebbe segnato anche la fine della vita del ponte e dunque il divieto di passaggio alle auto, se l'ente non avesse...