VIABILITA'BELLUNO Il ponte Bailey, da Belluno, Limana fino a Borgo Valbelluna, rappresenta una priorità. Ma il problema rimane quello legato ai fondi. Da una stima sembra che servano circa 6 milioni di euro per renderlo definitivo. Peccato che ne siano già stati spesi 4, in termini di affitto e manutenzione.LA SINDACA«Un'opera che per Limana è molto importante afferma senza neanche pensarci, il sindaco Milena De Zanet -. Siamo coinvolti in modo indiretto, dal momento che il ponte è a Belluno, ma senza ci sarebbero code interminabili. Da...