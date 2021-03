VIABILITÀ

BELLUNO E' questione di settimane, quante però ancora non si sa. Certo è che i lavori in via Miari sono finalmente iniziati, lungo la strada chiusa da mesi ci sono ormai da una quindicina di giorni diverse squadre al lavoro. Tuttavia non sarà un intervento risolutivo, il sindaco Jacopo Massaro mette le mani avanti e spegne gli entusiasmi perché gli annosi problemi di instabilità del versante sono destinati a durare per sempre. Ad ogni modo oggi si lavora. C'è chi pulisce la carreggiata, provata dal lungo inverno, chi il versante franoso e chi procede con l'installazione delle reti di contenimento. Tutto come da programma.

L'ASSESSORE GIANNONE

Resta l'incognita su quanto saranno risolutivi gli interventi, per un fronte franoso che da anni dà grattacapi alle amministrazioni comunali e sul quale non si è mai riusciti a procedere con un'opera davvero definitiva. «I lavori termineranno al più presto, abbiamo dato mandato di procedere speditamente e di riaprire il passaggio non appena sarà possibile spiega l'assessore ai lavori pubblici e alle manutenzioni, Biagio Giannone -. Questo intervento è più importante dei precedenti, metterà in sicuro la via da futuri smottamenti in occasioni di forte piogge. Finora a franare è stato lo strato superficiale, di terra e sassi, la pulizia e i disgaggi di queste settimane dovrebbero aver abbastanza risolto l'instabilità dell'area. Quando la riapriamo vorremmo essere certi di non doverla più chiudere». Al termine di tutto, la spesa complessiva ammonterà a circa 45 mila euro.

OPERA DA 20MILA EURO

I lavori, affidati alla ditta F.lli De Pra s.p.a con un ribasso dello 0,748%, costeranno infatti al Comune poco più di 20 mila euro; a questi vanno aggiunti i costi della fase preliminare, quella di valutazione della fattibilità dell'opera. Sì, perché prima di dare il via ai lavori c'era stata, nei mesi scorsi, tutta la fase di studio del versante ad opera di un geologo; il responso aveva consentito di capire l'entità del problema, aveva rilevato le maggiori criticità e dato indicazioni degli interventi necessari per la messa in sicurezza stimando anche, di massima, i costi. Sulla base di questo sono iniziati i lavori. L'attesa durava dal marzo dello scorso anno, quando un «ennesimo cantiere per sistemare la situazione, io a memoria ne ricordo cinque solo nel mio mandato, ma ce ne sono stati anche prima spiega il sindaco, Jacopo Massaro -. Purtroppo l'opera che si sta eseguendo non sistemerà una volta per tutte le cose, uno dei motivi per cui fu costruito Col Cavalier, d'altra parte, era proprio la necessità di bypassare Via Miari. La sistemazione definitiva di quel tratto non è possibile, costa più di un ponte sostitutivo al Bailey. Insomma, non è risolvibile la situazione, si può solo intervenire dopo ogni frana messa in moto».

LA GALLERIA

E a chi punta il dito contro il traforo di Col Cavalier, per qualcuno responsabile dei continui dissesti, il primo cittadino risponde con un secco no. «La galleria è stata costruita proprio perché storicamente via Miari è sempre franata - chiarisce -. È una zona classificata ad alto rischio, da sempre e il suo stesso toponimo, ora non più utilizzato, rimandava proprio al carattere franoso di quell'area».

Alessia Trentin

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA