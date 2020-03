VIABILITA' / 1

DIVIETI PER LAVORI

IN VIA MEZZATERRA

Oggi, dalle 9 alle 17, per consentire il posizionamento di un autocarro con gru necessario ai lavori di manutenzione di un impianto di telefonia mobile, si rendono necessarie alcune modifiche alla viabilità in via Mezzaterra.

Ecco le modifiche: divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in tutti gli stalli di sosta presenti sul lato sinistro in via Mezzaterra, compresi tra i civici 45 e 53; divieto di transito veicolare, limitatamente al tratto di via Mezzaterra compreso tra i civici 45 e 53; senso unico alternato di circolazione veicolare regolato mediante l'ausilio di idoneo personale, in via Sant'Andrea nel tratto compreso tra piazza Duomo e l'intersezione con via Mezzaterra, per consentire l'uscita dei veicoli da via Andrea Brustolon; senso unico alternato di circolazione veicolare regolato mediante l'ausilio di idoneo personale, in via Mezzaterra nel tratto compreso tra il cantiere e l'intersezione con via San Lucano, per permettere ai residenti di raggiungere le proprie abitazioni.

VIABILITA' / 2

CANTIERI

IN VIA SAFFORZE

Per consentire i lavori di realizzazione di una condotta fognaria a servizio dei fabbricati ospitanti la sede della Motorizzazione Civile, si rendono necessarie le seguenti modifiche alla viabilità, dalle 8 di oggi alle 18 del 13 marzo, con esclusione dei giorni festivi: senso unico alternato di circolazione veicolare, regolato da impianto semaforico e/o, all'occorrenza, da idoneo personale, in via Mariano Tonegutti, nel tratto di strada compreso tra l'intersezione con via Safforze e l'ingresso della carrozzeria al civico 6; senso unico alternato di circolazione veicolare, regolato da impianto semaforico e, all'occorrenza, da idoneo personale, in via Safforze all'altezza dell'entrata alla Motorizzazione Civile.

CORONAVIRUS

SALTA LA QUARTA

LECTURAE DANTIS

(db) Salta anche il quarto e ultimo appuntamento delle Lecturae Dantis già rinviato dal 26 febbraio al 4 marzo. L'iniziativa del Comitato provinciale di Belluno, presieduto dalla professoressa Orietta Costantini Longo, è stata rinviata a data da destinarsi per l'indisponibilità dell'aula magna dell'Istituto Segato-Brustolon chiusa in seguito alle disposizioni regionali e del Ministero della Salute. Conversazione differita, pertanto, nella quale l'esperto Maurizio Mellini avrebbe dovuto riferire sul tema Il paesaggio della Divina Commedia nell'arte dopo avere disquisito in precedenza sul medesimo argomento del paesaggio come appare nei versi danteschi delle tre cantiche.

