LA SOLUZIONE

BELLUNO Il Covid da una mazzata a via Psaro: il Comune cerca di salvare il salvabile. Palazzo Rosso ha deciso di agire con aliquote Imu al minimo per i locali sfitti lungo la via, decisamente aumentati negli ultimi mesi. Sono infatti più di una le attività che non hanno rialzato le serrande dopo il lockdown e sono diverse anche quelle che avevano abbandonato la partita poco prima della pandemia. Il risultato, oggi, è una via in evidente difficoltà e che sembra ricordare da vicino il passato altrettanto difficile di via Mezzaterra, oggi rinata. Le novità sulle aliquote Imu sono state anticipate ieri mattina alle associazioni di categoria ed entro fine mese saranno presentate al consiglio comunale. All'incontro erano presenti i rappresentanti di Appia, Ascom, Cia Confederazione Italiana Agricoltori, Confartigianato e Confedilizia. A illustrare il provvedimento, che potrebbe davvero portare una boccata d'ossigeno al centro storico, è stato il vicesindaco e assessore al bilancio Lucia Olivotto.

LE SCELTE

I punti da ricordare sono tre: le aliquote verranno alzate per una categoria di attività, abbassate per le botteghe e i fabbricati rurali e ridotte al minimo per via Psaro. Il filo rosso è quello dell'aiuto e del sostegno alle piccole imprese, il tessuto economico e vitale dei quartieri e del centro storico. «Anche per quest'anno, come accade ormai dal 2012, lasciamo invariate le aliquote principali, con due sole piccole modifiche: viene innalzata al massimo quella che riguarda, ad esempio, supermercati, ipermercati, istituti di credito e sale da gioco spiega Olivotto - e questa redistribuzione ci permette di rivedere al ribasso quelle per le botteghe e i fabbricati rurali a supporto delle attività agricole». Grazie alle iniziative del Distretto del commercio, la maggior novità tributaria del 2020 sarà, si è detto, pensata ad hoc per un'area in sofferenza del centro storico. «Sulla scia di quanto già fatto per via Mezzaterra prosegue la vicesindaco - introdurremo l'abbassamento dell'aliquota al minimo per i locali ancora sfitti di via Psaro e che verranno affittati con regolare contratto entro il prossimo 31 gennaio, così da sostenere l'occupazione di quegli spazi».

LE OSSERVAZIONI

La riunione è stata l'occasione per raccogliere le osservazioni delle categorie economiche e dei proprietari edilizi. «L'Imu è la principale entrata propria per i Comuni conclude Olivotto - e in questo momento dobbiamo far convivere le esigenze di bilancio delle amministrazioni con quelle delle famiglie e delle imprese. I rappresentanti delle diverse associazioni ci hanno avanzato alcune richieste per quanto riguarda quest'anno, particolarmente duro a causa dell'epidemia i cui effetti si trascineranno per mesi, mentre per i prossimi anni, in attesa delle novità normative nazionali, abbiamo deciso che ci confronteremo appena verranno approvati i nuovi provvedimenti per concordare le azioni future».

IL DIALOGO

Insomma, l'apertura e il dialogo con i soggetti interessati e coinvolti in prima linea nella crisi del commercio ha portato i suoi frutti e l'intenzione è quella di proseguire lungo questa direzione anche per le scadenze del prossimo anno. Simili iniziative erano state assunte, anni fa, per via Mezzaterra travolta in passato da un'ondata di chiusure di locali e negozi alla quale, per anni, non ha fatto seguito nessuna riapertura. Misure tese ad alleggerire la tassazione unite a interventi strutturali, come il rifacimento della pavimentazione e l'abbellimento dell'area con allestimenti colorati, hanno nel giro di qualche anno generato un'inversione di tendenza e l'inaugurazione di diverse botteghe originali e creative che hanno riportato il via vai lungo il collegamento tra le piazze e la parte sud della città.

Alessia Trentin

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA