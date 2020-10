IL CASO

BELLUNO Via Miari è chiusa da sette mesi. Raffaele Addamiano chiede lumi. Il consigliere di Obiettivo Belluno Fratelli d'Italia ha letto la risposta alla sua interrogazione di luglio il cui oggetto era la Nuova chiusura di via Miari, in particolare domandando al sindaco Jacopo Massaro e all'assessore Biagio Giannone «quali effettivi interventi siano previsti e quali correlate tempistiche siano tecnicamente ipotizzabili per giungere alla definitiva e completa riapertura di via Miari». Per Addamiano, la forma è sostanza e quando ha letto la risposta scritta a firma dell'assessore al Lavori pubblici «ho dedotto quanto importi di questa via all'amministrazione. Da come è scritta dà la misura dell'interesse reale della questione». Innanzi a tutto l'oggetto della risposta riporta: Rilievi sul decoro urbano, nella sostanza, poi, si legge: «In data 17 aprile è stata redatta una relazione geologico tecnica sulle condizioni del recente dissesto del versante sovrastante a via Miari nella zona interessata dalle ultime colate di flysch, dalla quale emerge la necessità di un intervento di disgaggio e pulizia del materiale instabile, della copertura della nicchia di distacco con consolidamento attraverso l'installazione di reticolo metallico e contestuale realizzazione di una canaletta di raccolta delle acque lungo il ciglio stradale, per un importo stimato di complessivi 25mila euro. A tal fine conclude la risposta scritta all'interrogazione a firma dell'assessore Biagio Giannone è stata richiesta alla giunta, in data 16 luglio, un apposito finanziamento con la prima variazione di bilancio utile». Addamiano commenta queste frasi ricordando come, di fatto, «non vi sia ancora nulla di definitivo e quindi la via. Chiusa da sette mesi, lo rimarrà ancora per chissà quanto tempo».

Fe.Fa.

