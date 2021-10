Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CESIOMAGGIORENuovo volto per la centralissima via Mas a Cesiomaggiore: aperto l'atteso cantiere di riqualificazione di quest'arteria che permette di raggiungere non solo abitazioni civili ma anche il centro servizi. «Si tratta di un intervento importante e sentito dalla cittadinanza in quanto la percorrenza di via Mas era disagevole visto lo stato del manto stradale» afferma con soddisfazione il sindaco di Cesiomaggiore, Carlo Zanella....