Via i vecchi diesel: «Pronti al confronto»

AMBIENTEBELLUNO La qualità della vita ha la priorità. Furgonisti e trasportatori non si lasciano spaventare dal blocco dei diesel che entrerà in vigore a Belluno dal prossimo 1° ottobre. Certo, bisognerà capire quali strade e quali zone del centro storico saranno interessate dalle novità (perché un conto è creare un cordone anti-polveri sottili attorno a Piazza Martiri e altro discorso è bloccare i mezzi a gasolio da via Feltre al ponte degli Alpini). Ma la decisione non incontra particolari niet da parte delle categorie produttive....