IL DIBATTITO

BELLUNO Ciclabile sì o ciclabile no? I residenti di via Garibaldi sono schierati per il no. Pericoloso il doppio senso di marcia lungo la via, secondo gli abitanti della zona che mercoledì sera hanno risposto all'invito del Comune presentandosi alle 20 in Sala Bianchi per un'assemblea pubblica di confronto. Poca l'apertura sul tema, la sala fatto salvo per gli esponenti di Fiab Belluno arrivati per sostenere il loro progetto della Bicipolitana, era compatta nel bocciare il progetto dell'amministrazione di rendere a doppio senso di marcia per le bici la via, cosi da agevolare il via vai di ciclisti dal centro verso la periferia. Una proposta è uscita dal dibattito, dove non sono mancati i toni alti e concitati: quella di invertire il senso di marcia per le auto in via Garibaldi o in via Caffi, di modo che le due strada parallele possano insieme creare un anello. L'assessore all'ambiente e alla mobilità Alberto Simiele e il comandante della polizia locale Roberto Rossetti non si sono sbilanciati. Tra le preoccupazioni espresse dai cittadini, quella di non poter più parcheggiare sotto casa, cosa peraltro vietata. «La nostra è una proposta ha dichiarato Rossetti -. La soluzione non toglierebbe l'area di aggregazione con panchine che c'è a metà di via Garibaldi, in quanto ai parcheggi non ne toglierebbe semplicemente perché lì non c'è nessun parcheggio autorizzato». Nel piano al doppio senso di marcia lungo la via si aggiungerebbe la creazione di una serie di stalli vicino al Cinema Italia. Ad emergere anche altri punti dolenti della viabilità: la curva di immissione in via Loreto e i marciapiedi in via Garibaldi. Qualcuno ha proposto di spostare il progetto nella parallela via Caffi, così da lasciare invariato l'equilibrio in via Garibaldi. Pierluigi Trevisan, vice presidente Fiab Belluno, è intervenuto a spezzare una lancia a favore del progetto del Comune. Rendere la via a doppio senso per le bici rientra nel grande disegno della Bicipolitana utile a lanciare la mobilità dolce nel capoluogo. A.Tr.

