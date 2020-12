IL PROGETTO

BELLUNO Novità per il Progetto Belluno: con i primi mesi del 2021 sarà avviato anche il cantiere all'ex caserma Fantuzzi. Lo ha dichiarato ieri l'assessore all'Urbanistica, Franco Frison, a margine del sopralluogo alle scuole Gabelli. «Ci riferiamo all'edificio chiamato la carraia, che era l'ingresso del ricovero degli automezzi» della caserma che ospitava il comando della Brigata Cadore. L'intervento di restauro e trasformazione interesserà uno dei corpi, quello posto a sinistra dell'accesso carraio, che andrà ad ospitare gli Uffici Passaporti, Licenze, Immigrazione e Armi della Questura di Belluno, che oggi occupano un fabbricato privato in Via Lungardo. L'ala della Caserma Fantuzzi oggetto di intervento è di proprietà dell'Agenzia del Demanio. Progetto e gara sono state svolte dal Provveditorato interregionale del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, organo periferico del Ministero Trasporti, con sede a Venezia. L'importo dei lavori è un milione 165mila euro e le ditte dovranno presentare le offerte entro il 10 luglio. L'aggiudicataria avrà poi a disposizione un anno di tempo per concludere i lavori. L'intervento è inserito nel progetto di rigenerazione urbana, finanziato con 1 milione di euro dal Comune (fondi del Bando Periferie), il resto è a carico dell'Agenzia del Demanio. «È una grande soddisfazione per l'Amministrazione vedere l'avvio di un altro importante cantiere del progetto di rigenerazione, nato dalla collaborazione tra Comune e Agenzia del Demanio», fa sapere l'assessore alla rigenerazione urbana, Franco Frison. «Da parte nostra c'è poi il doppio piacere di dare avvio alla riqualificazione di un pezzo importante del patrimonio storico e collettivo della città - conclude l'assessore - e dell'intera provincia (ricordiamo che la Fantuzzi era un tempo il Comando della Brigata Cadore) e di portare in centro, una volta ultimati i lavori, un ufficio pubblico molto importante per i nostri concittadini».

