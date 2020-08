SICUREZZA

BELLUNO Avanti tutta per l'installazione dell'autovelox nella zona all'altezza di Case Fagherazzi, lungo la Sinistra Piave, in città. I lavori ormai sono imminenti, vista la recente delibera che dà il via libera alla ditta esecutrice.

È stata avviata la procedura di noleggio per 18 mesi di un apparecchio per la rilevazione della velocità da installare al km 4+940 della S.P. 1, ed è stato stipulato il contratto di affidamento con la ditta Maggioli Spa, con sede in Santarcangelo di Romagna. Ma la ditta Maggioli con la nota del 25 agosto ha chiesto al Comune di subappaltare alle ditta Ossola Impianti srl, con sede legale in Rocchetta Tanaro (AT) i soli lavori di posa cavi, messa in posa del palo e del box, fornitura ed installazione armadietto, fornitura ed installazione quadro elettrico. Il Comune con la determina pubblicata ieri ha autorizzato il subappalto e quindi l'opera tanto attesa sta per partire.

Il punto in questione è stato teatro di numerosi incidenti in passato, anche mortali. La cabina verrà posizionata tra Levego e la galleria di Col Cavalier, a un chilometro dal centro abitato e ad un chilometro e mezzo dal traforo. In un punto noto per la velocità con cui sfrecciano gli automobilisti, oltre che per i numerosi schianti susseguitisi negli anni. Ad autorizzare l'installazione è stato il prefetto con il decreto del 30 gennaio 2019. Il documento aggiornava l'elenco delle strade in cui è possibile l'installazione e l'utilizzo di dispositivi o mezzi tecnici per il rilevamento della velocità includendo nella lista, a seguito degli studi, anche il tratto in questione.

Sono oltre 100 gli autovelox installati sulle strade della provincia. La zona in cui c'è la massima concentrazione è l'Agordino, Alto Agordino e la Sinistra Piave. Solo nell'area tra i comuni di Livinallongo e Colle ce ne sono quasi 20. Per non parlare poi dell'Alpago dove tra Puos, Pieve e Spert ce ne sono 15.

