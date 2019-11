Vestizione, in 300 con la Cisl «In settimana diffida all'Usl»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOBELLUNO Trecento deleghe già raccolte e in settimana il deposito della diffida. Scaduti i termini la Cisl procederà a citare l'Usl 1 Dolomiti per veder riconosciuti gli arretrati.ANDIAMO CON ORDINEIl comparto Funzione Pubblica della Cisl sostiene da tempo che il tempo della vestizione dei dipendenti delle strutture sanitarie vadano retribuiti. «Si tratta di indossare una divisa - spiega Mario De Boni - nel campo medico, ha una sua valenza non è certo un vezzo ma un'imposizione, per quale motivo i dipendenti dovrebbero farlo fuori...