Vertenza Usl: «Noi della Cisl non catturiamo iscritti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOBELLUNO La vertenza della Cisl sui tempi di vestizione sta raccogliendo grande adesione, non solo da parte degli iscritti al sindacato, ma anche da semplici lavoratori. Sono già oltre un centinaio coloro che intendono rivendicare i tempi di vestizione, ovvero quei minuti che il personale dell'Ulsi impiega per prepararsi, ma soprattutto per la presa in carico del malato. La questione interessa, in termini assoluti, circa 2.500 dipendenti che potrebbero mirare ad ottenere ciascuno 3.500 euro. Obiettivo, secondo Cisl, è recuperare gli...